Beziehungen zu den Menschen sind wichtig

So gibt es ein 30-minütiges Zeitgespräch mit dem Ukrainer Petro Mischtschuk und einen achtminütigen Audioslide-Film mit dem Nachfahren des Niederländers Nicolaas Droog, der am 9. Januar 145 nach Ohrdruf kam, wo sich Mischtschuk bis zum 15. Januar 1945 aufhielt.

Ohrduf war das erste Konzentrationslager, das die US-Alliierten befreiten, am 4. April 1945. Die „Deutsche Erinnerungslücke KZ Ohrdruf“, ein kollektives Bildungsprojekt der Stiftung Schloss Friedenstein, erinnert an das in Deutschland vergessene Lager. „Bei unserem Denkmalprojekt“, sagt Projektleiter Christoph Mauny, „geht es immer wieder darum, Nähe herzustellen, Beziehungen aufzubauen. Beziehungen zwischen Menschen. Beziehungen zwischen den Zeiten, zwischen den Toten und den heute Lebenden.“ Ein ukrainisches Filmteam traf während des russischen Angriffskriegs einen der letzten Überlebenden: Petro Mischtschuk. „Das schrecklichste Lager war Ohrdruf ‘SIII’. Niemand blieb von Ohrdruf zurück. Was ist Ohrdruf? Ich bekam die Nummer 105105 in dem Lager. […] Wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Nicht stundenweise, es gab keine Arbeitsstunden. Und keine Uhren“, sagt er. Der niederländische Schriftsteller Bart FM Droog hat sich auf Spurensuche nach dem Bruder seines Vaters, den wahrscheinlich in Ohrdruf getöteten Nicolaas „Nic“ Droog, begeben. Droogs Spur verliert sich am 18. März 1945 im KZ-Komplex Ohrdruf/Jonastal.