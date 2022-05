Bibelstammtisch mit Weinverkostung in Mühlberg

Pfarrer Sven Hanson vom Mitteldeutsches Bibelwerk stellt in Mühlberg in einem Bildvortrag Affekte und Leidenschaften in der Bibel vor.

Mühlberg. In froher Runde über die Frohe Botschaft im Radegundis-Haus Mühlberg.

Unter dem Motto „In froher Runde über die Frohe Botschaft reden“ laden für Donnerstag, 19. Mai, 19.30 Uhr, die evangelischen Kirchgemeinden der Region Drei Gleichen zum Bibelstammtisch mit Weinverkostung in das Radegundis-Haus in Mühlberg ein. An diesem Abend stellt Pfarrer Sven Hanson vom Mitteldeutschen Bibelwerk in seinem Bildvortrag „Und sie erwischte ihn bei seinem Kleide“ Affekte und Leidenschaften in der Bibel vor, kündigt Pfarrer Bernd Kramer aus Apfelstädt an.