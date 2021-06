Biene taucht in Mohnblüte ein – Insektenleben im Kreis Gotha

Gotha. Beim Spazieren durch Wälder und an Feldrainen kann man viel entdecken.

Ein Naturschauspiel hat Ines Ugi fast hautnah festgehalten: wie eine Biene in einer Mohnblüte nach betörendem Saft sucht. Die Tochter von Reinhard Bechmann aus Gotha liebt Naturaufnahmen. Sie gehe viel im Wald und an Feldern spazieren und halte besondere Momente mit der Kamera fest, berichtet ihr Vater. Derzeit steht der Klatschmohn auf Wiesen und Rainen in voller Blüte. Das Foto von Ines Ugi verdeutlicht, dass Mohnblumen nicht nur auf Menschen anziehend wirken, sondern auch bei den Immen hoch im Kurs stehen.