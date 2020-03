Bierkarussell zwischen Frankreich, England und Deutschland

Der Bierverbrauch in Deutschland sinkt. Die Deutschen trinken aber pro Kopf mehr Bier als die Briten, wo die Biersteuer merklich höher ist. Drei Männer, die mit Bier illegale Geschäfte betrieben haben sollen, stehen jetzt in Paderborn vor Gericht. Ein 48-Jähriger aus Ichtershausen soll an Steuerhinterziehung in Millionenhöhe beteiligt gewesen sein.

Scheinfirmen in Deutschland, Verkauf auf Schwarzmarkt in Großbritannien

Das „Geschäftsmodell“ von 2016 bis 2019: Der Hauptangeklagte, ein 60-jähriger Unternehmer aus Paderborn, soll das Bier über eigens zu diesem Zweck gegründete Firmen in Gotha, Osnabrück, Diemelstadt und Paderborn aus Frankreich zum Schein importiert haben. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft waren dies lediglich „Luftbuchungen“. Tatsächlich sei das Bier in 344 Fällen in Großbritannien auf dem Schwarzmarkt verkauft worden.

Die Biersteuer auf die nicht existenten Lieferungen sei in Deutschland gezahlt worden, um den lukrativen Schmuggel der Getränke über den Ärmelkanal zu verschleiern. Diese „Betriebsausgaben“ seien von den Angeklagten und ihren Hintermännern wohl kalkuliert gewesen: Die Steuersätze in Frankreich sind höher als die deutschen und in Großbritannien liegen sie noch einmal über denen in Frankreich.

5,2 Millionen Euro durch Falsch-Anmeldungen einer Firma in Gotha hinterzogen

Während der 60-Jährige als Geschäftsführer der Firmen die Fäden gezogen habe, seien die beiden anderen Angeklagten operativ in die Schein-Importe involviert gewesen. Für die Gothaer Firma habe der Mann aus Ichtershausen, so die Staatsanwaltschaft, in einem EU-weiten Steuervereinfachungsverfahren die elektronischen Anmeldevorgänge getätigt, auf deren Basis die Lieferungen jeweils versteuert worden seien – insgesamt fast 500 Mal von Ende Dezember 2017 bis April 2019. Zuvor hatte ein 53-Jähriger aus der Nähe von Osnabrück für den Hauptangeklagten in dessen dortiger Firma „gearbeitet“.

Den französischen Steuerbehörden sollen bei dem „Bierkarussell“ fast 12 Millionen Euro entgangen sein, 5,2 Millionen Euro davon durch die Falsch-Anmeldungen über die Firma in Gotha.

Vermutung einer international agierenden Organisation

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität in Bielefeld, die das Verfahren führt, geht davon aus, dass die drei Angeklagten Teil einer weit verflochtenen internationalen Organisation sind, die den Bierschmuggel betreibt – möglicherweise mit Drahtziehern aus Südosteuropa. Die Geldbeträge, um die Steuern in Deutschland zahlen zu können, seien über Bankverbindungen in Hongkong, Zypern und Dubai auf die Konten der deutschen Firmen geflossen. Dort wurden beim Zugriff im April 2019 Beträge zwischen 400.000 Euro und 1,2 Millionen Euro sichergestellt.

Bier gab es an den Firmenadressen so gut wie keines: Es seien lediglich einige wenige Lieferungen von „Vorzeigebier“ erfolgt, um bei einer eventuellen Zollkontrolle etwas präsentieren zu können. Der Ichtershäuser soll vom Hauptangeklagten ein monatliches Salär von 1400 Euro bar bezogen haben. Ihm drohen vier Jahre Haft, falls er ein Geständnis ablegt – das hat die Staatsanwaltschaft als Angebot bereits in den Raum gestellt. Ob er es annimmt, ist noch offen.

Die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Paderborn hat sich auf einen Mammutprozess vorbereitet: Etwa 50 Verhandlungstermine sind vorgesehen. Allerdings muss das Gericht jetzt erst einmal dafür sorgen, dass die Verteidiger die digitalisierten Prozessakten nutzen können. Denn die haben einen Umfang von sage und schreibe 20 Terabyte – und nicht alle Computer können die Dateien öffnen.