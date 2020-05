Biertrinkerin will nicht alle Flaschen im Supermarkt bezahlen

Gotha. Eine 20-Jährige wurde in Gotha beim Diebstahl erwischt. Sie rannte aus dem Supermarkt und versuchte, auf eine Kassiererin einzuschlagen, die ihr gefolgt war.

Eine 20-Jährige wollte Donnerstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Oststraße an der Kasse vorbei, ohne alle Einkäufe zu zahlen.

Sie hatte sich mehrere Flaschen Bier in den Rucksack gesteckt, wollte aber nur eine Flasche zahlen. Die 31-jährige Kassiererin sprach die junge Frau auf den Diebstahl an, diese ergriff daraufhin sofort die Flucht. Auf dem Parkplatz konnte sie jedoch gestoppt werden. Sie wehrte sich und versuchte, mit einer Flasche um sich zu schlagen. Die Kassiererin wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei Gotha sucht nun Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegengenommen.

