Paläontologen Thomas Martens hatte den Grabungen an der Ursaurierfundstelle Bromacker 1974 begonnen und damit den Grundstein für den Geopark und nun auch für den Unesco-Titel gelegt hatte.

Bilanz nach vier Wochen Grabungen am Bromacker

Tambach-Dietharz. Das aktuelle Forschungsprojekt am Bromacker läuft seit fünf Jahren. Nun ziehen die Projektpartner Bilanz.

Das erste von fünf Jahren Bromacker-Projekt neigt sich dem Ende. Dieses geowissenschaftliche und interdisziplinär aufgestellte Forschungs- und Vermittlungsprojekt befasst sich mit der Rekonstruktion eines Ökosystems, das vor 290 Millionen Jahren zwischen den Gemeinden Tambach-Dietharz und Georgenthal lag - dem heutigen Bromacker. Seit etwa vier Wochen laufen wissenschaftliche Grabungen in dieser Fossillagerstätte. Zu deren Abschluss am Freitag wollen die Projektpartner des Museums für Naturkunde Berlin (Projektleiter Prof. Jörg Fröbisch), der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha (Tobias Pfeifer-Helke), Schiller-Universität Jena (Prof. Peter Frenzel) und des Geoparks Inselsberg – Drei Gleichen (Sylvia Reyer-Rohde) die Ergebnisse vorstellen. Auch ein Ausblick zu zukünftige Projektplänen soll gegeben werden. Dazu wird auch Thomas Martens erwartet, der seit 1974 am Brockacker forscht.