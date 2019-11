Das Meister-Eckehart-Haus am Kirchberg in Wangenheim.

Wangenheim. Am Kirchberg in der Nessetal-Ortschaft Wangenheim gibt es am Freitag, dem 15. November einen Diavortrag und am 29. November ein Konzert.

Bildung und Gesang in Wangenheim

Ein Diavortrag ist am Freitag, 15. November, um 18 Uhr im Meister-Eckehart-Haus am Kirchberg in Wangenheim zu erleben. Matthias Friedel zeigt Bilder von seiner jüngsten Reise nach Südafrika, teilt Pfarrer Ralf Kühlwetter-Uhle mit. Zwei Wochen später am 29. November kommt Matthias Friedel nochmal im ehemaligen Pfarrhaus zum Einsatz. Mit einem Gesangs-Konzert wird der Advent begrüßt. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt für beide Veranstaltungen ist frei, Spenden sind erwünscht, informierte Kühlwetter-Uhle. Das auffällige gelbe Haus schmückt im Inneren eine Tafel, die es als Meister-Eckehart-Haus ausweist. Dies beziehe sich jedoch nicht auf einen Aufenthalt Eckeharts, sondern auf das Nutzungskonzept für Bildung und gedanklichen Austausch, so der Pfarrer. Die Tafel stammt aus einem vergleichbaren Kölner Haus, das verkauft wurde.