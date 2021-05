Bionik-Reihe von Bernd Hill selbst in China im Buchhandel

Georgenthal. Der Georgenthaler stellt in 16 Bänden Naturphänomene vor.

Die Bionik-Reihe von Bernd Hill, erschienen im Knabe Verlag Weimar, umfasst 16 Bände. Der Georgenthaler hat dieses Projekt abgeschlossen. Wie der Professor der Universität Münster hier Kindern und Jugendlichen die Faszination Bionik erklärt, kommt an. Anschaulich zeigt er auf, wo überall in unserem Alltag Naturphänomene auf unterschiedlichste Technik übertragen werden. Was Hill aufgeschrieben hat, überzeugt auch chinesische Experten. Deshalb ist die Reihe nun auch in China im Buchhandel zu finden. Als nächstes will Hill ein Techno-Comic veröffentlichen.