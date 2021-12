Bis Mitte 2022 soll alle Gothaer Straßenlampen auf LED umgestellt sein

Gotha. Die Stadt arbeitet außerdem mit dem Helmholtz Zentrum für Umweltforschung für ein internationales Forschungsprojekt zusammen.

In Gotha sind derzeit 28 Prozent der Straßenleuchten auf LED umgestellt, bis zum 30. Juni 2022 soll das Projekt zu 100 abgeschlossen sein, kündigt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) an. Die Stadt Gotha hat außerdem im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Helmholtz Zentrum für Umweltforschung eine Versuchsfläche eines internationalen Forschungsprojektes angelegt.

Dazu wurden 13 Stieleichen an der Rudloffstraße gepflanzt. Basierend auf den Ergebnissen dieser Studien soll es möglich sein, Auswirkungen des Klimawandels auf das Wachstum von zahlreichen Exemplaren dieser Eiche, welche an verschiedensten Stellen in Europa von Südfrankreich bis nach Finnland ausgepflanzt wurden, zu untersuchen. Das Eichen-Forschungsprojekt wird in Kooperation mit zahlreichen deutschen Universitäten durchgeführt.