Bläserduo spielt in Gotha Mini-Konzert auf Abstand

Als am Freitagvormittag die Melodie von „Santa Lucia“ im Hof des Prinzenpalais ertönte, waren die Bewohner der Seniorenresidenz ganz Ohr. An Fenstern, Balkonen und auf Bänken lauschten sie den zwei Musikern des MDR-Sinfonieorchesters, die auf Klarinette und Flöte spielten.

Gewidmet war das kurze Konzert einer Bewohnerin, die ihren 85. Geburtstag kürzlich ohne Besucher feiern musste. Ihre fünf Kinder hat sie bis auf kurze Treffen am Fenster seit Mitte März nicht mehr gesehen. Weil sie trotzdem tapfer durchhält, bestellte ihr die Tochter den MDR-Liederlieferdienst, der am Freitag auch noch in Tüttleben Halt gemacht hat.