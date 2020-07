Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blasmusik im Freien in und um Friedrichroda

Blasmusik ist am Samstag, 18. Juli, 15 Uhr im Kurpark Friedrichroda zu hören. Im Musikpavillon spielen die Rehbachtaler aus dem Landkreis Hildburghausen auf. Ihr Repertoire umfasst böhmische Blasmusik bis Schlager, teilt der Veranstalter mit.

Dem steht die Heimatkapelle Finsterbergen nicht nach. Sie lädt für Sonntag, 19. Juli, 10.30 Uhr zum Frühkonzert in den Hüllrod Finsterbergen ein. Weitere Frühkonzerte gehen dort am 16. und 30. August sowie 6. und 13. September über die Bühne.

Bereits an diesem Samstag spielen ab 18 Uhr Denis Wils und Co. im Biergarten des Brauhauses in Friedrichroda auf. Pop bis Volksmusik erklingt im Biergarten am Heuberghaus diesen Sonntag, 13 bis 16 Uhr.

Das Kuramt Friedrichroda weist darauf hin, beim Besuch der Konzerte auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zu achten.