Bleibende Heimat

Wort zum Sonntag: Kai-Philipp Kunze erinnert an die Taufe und deren Bedeutung

Heimat ist dort, wo ich mich nicht erklären muss. Ich muss niemandem erklären, wie ich heiße, was ich tue und wer ich bin. Man könnte auch sagen, Heimat oder Zuhause ist da, wo man meinen Namen kennt und mit diesem Namen ein Gesicht verbindet. In der Heimat, in meinem Zuhause bin ich erkannt und im besten Falle auch anerkannt. Familie, Freunde, Menschen in meiner Umgebung, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Gemeinde.

Wenn wir an diesem Sonntag Gottesdienst feiern, dann dürfen wir von einer besonderen Heimat hören, zu der wir auch gehören. Eine Heimat, die bleibt, auch wenn vielleicht die spürbare Heimat kleiner oder brüchig geworden oder uns abhandengekommen ist. Gott, der HERR, der dich geschaffen hat, spricht: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ (Jesaja 43, 1)

Wir Christen erinnern uns damit an die Taufe, an unser Getauftsein, unsere damit verbundene besondere Beziehung zu Gott, der die Welt und alles Leben, und damit auch uns erdacht und erschaffen hat.

Unsere Namen sind ihm bekannt. Aber er kennt nicht nur unsere Namen und das passende Gesicht dazu. Er kennt sogar dein Herz, deinen ganzen Weg bis hierher und er weiß schon, wo er mit dir hin will. ER hat dich bereits erlöst. Du gehörst zu ihm, was auch immer sein wird und wie es dir im Leben ergehen mag.

Ich denke, es ist gut und heilsam, sich immer wieder an dieses Geschenk, an diese besondere Heimat zu erinnern. Von Martin Luther wird berichtet, er habe in besonders verzweifelten Momenten einen kurzen Satz mit Kreide auf den Holztisch geschrieben: „Ich bin getauft!“

In diesem kleinen Satz, in dieser kurzen Erinnerung lag für ihn ein gewaltiger Trost, ein ganzes Bollwerk gegen all seine Ängste, Anfechtungen und Zweifel – in nur drei Worten.

Und eben das gehört ja unweigerlich auch zu unserem Leben dazu – Ängste, Sorgen, Furcht und Zweifel. Zu wissen, dass wir dennoch gegründet sind in einer verlässlichen Heimat, die nicht von dieser Welt ist, wird all das, was uns bedrückt, vielleicht nicht wegwischen, aber wir können gestärkt und ermutigt damit leben lernen und weitergehen.

Kai-Philipp Kunze ist Pfarrer in Bad Tabarz