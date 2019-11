Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blitz-Spektakel weckt Interesse

Unter Menschen, die in die Region Gotha reisen möchten, um Urlaub zu machen oder anderweitig etwas zu erleben, stößt das Feuerwerkspektakel „Drei(n)schlag 2020“ an den Burgen Drei Gleichen auf besondere Neugier. Dies berichtet Bettina Aschenbrenner. Die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Thüringer Wald / Gothaer Land hat am Dienstag ihre Eindrücke von der viertägigen Messe Reisen & Caravan in Erfurt zusammengefasst, die am Sonntag endete.

Zum Drei(n)schlag habe es Besucheraussagen gegeben wie: „Da wollen wir wieder hin“ oder „Das wollen wir uns endlich mal ansehen.“ Das Spektakel mit Bezug auf die Sage vom Blitzschlag in alle drei Burgen wird am 22. August 2020 stattfinden.

Der Tourismusverband habe sich auf der Erfurter Messe gemeinsam mit der Kultourstadt-GmbH Gotha, der Stadt Tambach-Dietharz und dem Ahorn Berghotel Friedrichroda präsentiert, so Aschenbrenner.

Während man sich bei Tambach-Dietharz vor allem für seine Wanderangebote interessierte, habe beim Tourismusverband das Interesse an regionalen Radrouten und Radreisen überwogen. Bei Gotha seien vor allem die aktuellen Angebote des Schlosses Friedenstein und der Kultourstadt-GmbH selbst nachgefragt worden.