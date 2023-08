Blues auf dem Kleinen Hörselberg

Wutha-Farnroda. Waldi Weiz und Band spielen ein Konzert bei Wutha-Farnroda, das auch Blues-Fans aus dem Gothaer Land anziehen dürfte.

Waldi Weiz hat Blues im Blut. Mit seinem Daumenanschlag hat sich ein ganz eigener Stil entwickelt. Den bekommt das Publikum am Samstag, 19. August, 20 Uhr, auf dem Kleinen Hörselberg zu hören. Dort spiel die Waldi Weiz Band eine Mischung aus Blues, Funk und Jazz. Karten gibt es im Vorverkauf im Schorschl (Georgenstraße 19, Eisenach) oder an der Abendkasse. Wer den Fahrdienst in Anspruch nehmen will, meldet sich unter Telefon: 03691/7030818.