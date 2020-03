Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blues im Pub

Blues gibt es am Freitag, 13. März, im englischen Pub The Londoner in der Parkstraße 15 in Gotha zu hören. Die Cotton Man Bluesband aus Erfurt tritt dort ab 21 Uhr auf, teilt Veranstalter Willy Woigk von Eastside Promotion mit. Die Band besteht aus vier Musikern, von denen zwei, Andreas Stanislowsky und Thomas Weisheit, einst der Stachelbär-Bluesband angehörten. Die Band orientiere sich am urwüchsigen Blues der Baumwollpflücker, heißt es in der Ankündigung. Karten gibt es an der Abendkasse für 15 Euro, im Vorverkauf direkt im Pub und bei der Firma Pinnow am unteren Hauptmarkt.