Blumen für pflegende Angehörige im Kreis Gotha

Blumen, in diesem Jahr Gerbera, gibt es anlässlich des Tages der Pflege am 12. Mai von Pflegedienst-Mitarbeitern der Johanniter unter anderem in Ohrdruf, Crawinkel, Luisenthal, Georgenthal, Schwabhausen, Gräfenroda, Frankenhain und damit überall, wo der in Ohrdruf stationierte Pflegedienst regelmäßig hinfährt, für Erkrankte und pflegende Angehörige.

Pflegedienst-Leiterin Alexandra Hähner hat sich in diesem Jahr für Gerbera entschieden, in den Jahren zuvor gab es Rosen. Die Aktion gibt es bereits zum dritten Male. Auch in Eisenach und Bad Langensalza nehmen die Johanniter am 12. Mai Blumen mit in die Haushalte.