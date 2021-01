Blutspende im Mehrgenerationenhaus Gotha

Im Mehrgenerationenhaus Gotha am Hauptmarkt 17 kann am Dienstag, dem 26. Januar, von 17 bis 19 Uhr Blut gespendet werden. Darüber informiert Julia Krebs von der Geschäftsführung des Mehrgenerationenhauses. "Wir arbeiten schon länger mit diesem Institut zusammen und haben für dieses Jahr wieder vier Termine in unseren Räumen vereinbart." Bereits im vergangenen Frühjahr sei das Blutspenden im Lockdown angeboten worden. "Es wird natürlich auf das Einhalten der Hygieneregeln geachtet", so Julia Krebs.

Wer zur Blutspende kommt, solle sich gesund und fit fühlen. Es werde die Temperatur gemessen, Desinfektionsmittel stehe bereit, und es werde auf die notwendigen Abstände geachtet. Blutspender müssten die gesamte Zeit einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen.