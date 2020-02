Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blutspendeaktion bei Krankenkasse in Gotha

Blut kann Leben retten. Unter diesem Slogan agieren verschiedene Anbieter von Blutspendeaktionen. So bietet die mhplus-Betriebskrankenkasse am Mittwoch, 5. Februar, eine öffentliche Blutspendeaktion in Gotha an. In der Zeit von 12 bis 14.30 Uhr haben interessierte Personen die Möglichkeit, ihren Lebenssaft zu spenden. Mitarbeiter des Institutes für Transfusionsmedizin Suhl stehen in der Geschäftsstelle in der Harjesstraße 12 bereit.