Gotha Ministerpräsident Bodo Ramelow verleiht Marlis Seyfarth und Renate Böhm Ehrenbriefe. Seyfarths bringen Liora-Spende zum Nikolaus.

Am Montag sind die beiden Gothaerinnen Marlis Seyfarth und Renate Böhm in der Thüringer Staatskanzlei von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mit Ehrenbriefen ausgezeichnet worden. Mit weiteren Bürgern wurden sie für ihre ehrenamtlichen Aktivitäten geehrt. Renate Böhm ist untrennbar mit der Seniorenarbeit in Gotha verbunden. Marlis Seyfarths Name steht für erfolgreiches Unternehmertum wie auch soziales Engagement.

Zwei Tage nach der Würdigung hat Marlis Seyfarth mit Ehemann Rainer die nächste gute Tat folgen lassen. Zum Nikolaustag überbringen sie Sabine Hertzschuch, Leiterin der Begegnungsstätte Liora, einen Scheck über 2000 Euro für deren Arbeit. Die Einrichtung des Diakoniewerks Gotha ist auf Spenden angewiesen, um die Suppenküche für Bedürftige und Kinderarbeit für sozial Benachteiligte am Laufen zu halten.

Unternehmerin unterstützt Sport und Soziales in Gotha

„Wir machen das, um anderen zu helfen“, begründet die früheren Eigentümer eines Gothaer Autohauses, das weiterhin unter ihrem Namen firmiert, ihr Engagement. „Uns war es immer wichtig, dass wir von dem, was wir haben, ein Stück abgeben.“ Das werde auch so bleiben, betont Marlis Seyfarth. Als Autohaus-Besitzer hatten sie Liora schon bedacht, ebenso als Mitglieder des Lions-Clubs Gotha. Nun, rein privat. Im Juni, zum 80. Geburtstag von Rainer Seyfarth, wollten sie keine Geschenke, sondern hatten um Spenden für Liora gebeten. Das Geld haben sie aufgespart und nun zum Nikolaus überreicht.

Als Unternehmerin hat Marlis Seyfarth durch Sponsoring und Spenden für den Sport und soziale Einrichtungen zahlreiche Vorhaben und Anschaffungen nicht nur unterstützt, sondern diese überhaupt erst ermöglicht. Zu den über die Jahre Begünstigten zählen Kindergärten in Gotha, die Kirchengemeinde, öffentliche Büchereien, das Kinder- und Jugendhospiz in Tambach-Dietharz, aber auch der Rennsteiglauf oder der Basketball- und Volleyballsport in Gotha.

Ministerpräsident Bodo Ramelow verleiht Ehrenbriefe an verdiente Bürgerinnen und Bürger. Zu ihnen gehören Renate Böhm (6. von rechts) und Marlis Seyfarth (4. von links/beide aus Gotha). Foto: Matthias Frank Schmidt / Thüringer Staatskanzlei

Die Unternehmerin Marlis Seyfarth war Vizepräsidentin im Kreisverband Gotha des Deutschen Roten Kreuzes oder im Vorstand der Europäischen Louis-Spohr-Kulturgesellschaft tätig. Daneben bringt sich Marlis Seyfarth seit zwei Jahrzehnten in die Arbeit des Denkmalbeirats der Stadt Gotha ein.

Renate Böhm in Gothaer Seniorenarbeit aktiv

Seit vielen Jahren engagiert sich Renate Böhm ehrenamtlich im Seniorenverband Kreis Gotha und im Seniorenbeirat der Stadt. Die gelernte Kindergärtnerin und Erzieherin trage mit dazu bei, dass eine monatliche Sprechstunde, die Seniorenakademie sowie gemeinsame Veranstaltungen zur Weihnachts- und Faschingszeit durchgeführt werden können. Niemand solle allein zurückbleiben, denn Einsamkeit im Alter könne erwiesenermaßen krank machen.

Stets freundlich, zuverlässig und den Bedürfnissen der Seniorinnen und Senioren zugewandt, nehme Renate Böhm an allen Veranstaltungen teil und helfe tatkräftig bei deren Vorbereitung, Umsetzung und Nachbereitung. Daneben besuche sie regelmäßig Fortbildungskurse des Landesseniorenrates und knüpft bzw. pflegt die Kontakte zu den Partnerstädten. Renate Böhm liefere damit immer wieder neue Impulse für eine von großer Mitmenschlichkeit und Herzenswärme geprägten Seniorenarbeit in Gotha, heißt es zur Begründung. Das gilt auch für Marlis Seyfarth.