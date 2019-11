Bohrlöcher werden verfüllt – dazu entsteht extra ein Weg

Nördlich des großen Parkplatzes am Rewe-Supermarkt in der Nessetal-Ortschaft Goldbach fahren Muldenkipper Bitumen heran, bringen ihn zu einem Straßenfertiger der Asphaltkolonne der August Ullrich GmbH aus Elfershausen, Zweigstelle Walldorf, einem Spezialisten unter anderem für Asphaltbau, Wasserleitungsbau und Rohrbau. Die Ullrich GmbH arbeitet im Auftrag der Firma „Hopf Straßen- und Wegebau, Erdbewegung, Transport“, deren Bagger gerade einen Graben auf der Südseite des Weges zum Goldberg ziehen. Der Feldweg war früher auch ein Ärgernis für die Goldbacher. Denn wenn es stark regnete, floss der Schlamm vom Feld über den Weg bis in den Ort. Nun sind bereits die Schotter-Tragschicht und die Trag-Deckschicht aus zehn Zentimeter dickem Asphalt auf 1100 Meter aufgebracht. An den Banketten wird gearbeitet. Auch der Laie sieht, dort entsteht ein ordentlicher Weg, der für Fahrräder wie auch für landwirtschaftliche Maschinen geeignet wäre.

Gleich nebenan trafen sich in der vergangenen Woche Heiko Giese und Steffen Wolfram, die zum Vorstand der Agrargenossenschaft Goldbach gehören, Reimund Hopf, Chef der genannten Erdbaufirma, Cornelia Schuster vom gleichnamigen Gutachterbüro für Naturschutz, Ökologie und Umwelt, ansässig in Goldbach sowie Florian Kadner von Krausser-Ingenieure aus Ohrdruf und Siegfried Juhnke aus der Gemeindeverwaltung Goldbach. Sie sahen sich den Baufortschritt an. Doch der asphaltierte Teil des Wege endet mitten im Feld auf dem dem Ort abgewandten, westlichen Teil des Goldberges. Denn der Weg soll dazu dienen, alte Bohrlöcher zu verfüllen. Sie sollen mindestens 1000 Meter tief sein. In den sechziger Jahren wurde dort im heute so genannten Bergwerksfeld Krahnberg nach Erdgas gebohrt.

Das Regenwasser soll künftig kontrolliert über den Graben abfließen können. Foto: Peter Riecke

Mit der Wende hat die Firma Neptune Energy, eine deutscher Erdöl- und Erdgasförderer, dieses Feld „im Paket“ mit übernehmen müssen. Den Wegebau und das spätere Verfüllen des Bohrloches bezahlt Neptune Energy daher gemeinsam mit dem Freistaat Thüringen. Ähnliche Arbeiten gibt es bei Behringen, zwischen Eberstädt und Goldbach und nahe Remstädt.

Doch nach bisheriger Planung soll der Weg über den Goldberg, wenn die Rückbau-Verpflichtung für das Bohrloch erfüllt ist und drei Jahre ins Land gegangen sind, teilweise wieder zurückgebaut und durch einen Kalkschotter-Weg ersetzt werden. Nur auf der Westseite des Goldberges werde das nicht so geschehen, weil dort das Gefälle zu groß ist, um Kalkschotter sinnvoll einzusetzen. Cornelia Schuster verweist noch auf weitere Maßnahmen zum Naturschutz, die im landschaftspflegerischen Begleitplan festgeschrieben seien. So werden am Goldberg im Umfeld des Weges unter anderem Lehmrohboden-Flächen zugunsten von Wildbienen angelegt. Ein Teil des Weges war vor den Baumaßnahmen ein Hohlweg, an dessen Kanten sich diese Insekten wohl fühlten. Auch bekommt die Südseite des Weges eine Feldhecke. Eine der weiteren Ersatzmaßnahmen ist eine Baumscheibe zum Schutz einer markanten Lindes in der Nähe des Baufeldes.