Bothmann als zweifacher Firmengründer in Gotha

Gotha. Carlos Zeitreise widmet sich im FöBi-Bildungszentrum dem Thema 140 Jahre Karussellbau in Gotha

Das unter dem Dach des FöBi-Bildungszentrums existierende Technik- und Geschichtsmuseum in der Südstraße 15 setzt die Veranstaltungsreihe „Technikus Carlo lädt ein zur Zeitreise am Sonnabend“ am Samstag, 4. Februar, um 14 Uhr mit dem Thema „140 Jahre Karussellbau in Gotha“ fort. 1883 hatte der Schlossermeister Fritz Bothmann (1858-1928) mit der fabrikmäßigen Herstellung von Karussells, „einer in Deutschland damals unbekannten Industrie“, begonnen.

Nachdem sich daraus 1898 die Gothaer Waggonfabrik AG entwickelt hatte, gründete Bothmann 1903 eine Waggon- und Maschinenfabrik unter seinem Namen, in der erneut auch Karussells hergestellt wurden. Matthias Wenzel stellt all dies in Wort und Bild vor. Anwesend werden auch Mitglieder der Gothaer Schaustellerfamilie Sachs sein, um ein 77 Jahre altes Exponat exklusiv zu präsentieren.