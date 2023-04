Das Feuer brach auf einem Firmengrundstück in Waltershausen aus (Symbolbild).

Brand auf Firmengrundstück in Waltershausen verursacht Schaden von 10.000 Euro

Waltershausen. In der Nacht zu Donnerstag ist in Waltershausen ein Feuer ausgebrochen.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.15 Uhr auf einem Firmengrundstück an der Lauchaer Höhe in Waltershausen (Landkreis Gotha) ein Feuer ausgebrochen.

Nach Angaben der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781424 (Bezugsnummer 0107659/2023) zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.