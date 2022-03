Brand auf Wiese in Ohrdruf: Feuer breitet sich unter anderem auf Wohnwagen aus

Ohrdruf. Am Donnerstag kam es plötzlich zum Brand auf einer Wiese im Landkreis Gotha. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen nicht mehr verhindern. Aktuell wird zur Brandursache ermittelt.

Am Donnerstag ist es in Ohrdruf im Bereich "An den Drei Teichen" zu einem Brand gekommen. Aus bisher ungeklärte Gründen fing eine Wiese laut Polizei an zu brennen. Das Feuer breitete sich allerdings auch auf einen Holzstapel in der Nähe sowie einen Wohnwagen und ein Fahrzeug aus.

Als die Feuerwehr dazu kam, konnte sie den Brand löschen, aber es entstand ein Schaden von insgesamt etwa 4000 Euro. Ein 81 Jahre alter Mann erlitt außerdem leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Zeugen sollen sich bitte unter der Tel. 03621-781124 bei der Polizei melden.