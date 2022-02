Brand nach Renovierungsarbeiten im Kreis Gotha

Ohrdruf In dem dem leerstehenden Haus hatten Schweißarbeiten stattgefunden, die wahrscheinlich zu einem unbemerkten Schwelbrand führten.

Zu einem Brand in einem leerstehenden Haus in der Vollrathstraße in Ohrdruf kam es laut Polizei am Samstag kurz vor Mitternacht.

In dem Haus hatte ein Holzbalken des Ständerwerks gebrannt, welcher schnell durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden konnte. Nach ersten Ermittlungen hatte es zuvor Arbeiten am Fußboden gegeben. Dabei wurden Schweißbahnen verlegt, was zu einem Schwelbrand geführt haben könnte.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen.