Brandeinsatz durch angebranntes Essen

Gotha. Angebranntes Essen sorgte in der Brunnenstraße in Gotha für einen Großeinsatz der Rettungskräfte. 16 Hausbewohner kamen mit dem Schrecken davon.

Gegen 23.30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Gotha zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. In einer oberen Etage hatte zuvor ein 50-jähriger Hausbewohner sein zubereitetes Essen auf dem Herd vergessen und war eingeschlafen.

Da es sich bei der Brunnenstraße um eine dicht bebaute Wohnstraße mit viel alter Bausubstanz handelt, entschied Einsatzleiter Matthias Görlach, auch die Freiwilligen Feuerwehren der Kreisstadt zu alarmieren. Das Ausmaß des Brandes blieb aber glücklicherweise begrenzt. Ein Nachbar der betroffenen Wohnung hatte zunächst einen Brandmelder nebenan gehört. Allerdings reagierte der Bewohner nicht auf sein lautes Klopfen.

Nachdem auch ein zweiter Rauchmelder in der Wohnung anschlug, sah der Nachbar sich die Hausfassade an und entdeckte aus einem angekippten Fenster dicken Rauch. Daraufhin alarmierte der Nachbar die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bemerkten diese, dass in der Küche auf dem Herd Essen angebrannt war. Der Bewohner hatte es nicht bemerkt. Er wurde vom Rettungsdienst betreut. Nachdem die Feuerwehrleute den Brand gelöscht, das Gebäude per Gebläse frisch belüftet und damit alle Rauchgase vertrieben hatten, konnten die 16 Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Sie und der Verursacher kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Die Brunnenstraße war abgesehen von schon zuvor bestehenden baulichen Einschränkungen nach dem Einsatz wieder befahrbar. Es entstand keinerlei Sachschaden, teilte die Gothaer Polizei mit.