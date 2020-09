Brandheißer Musiksommer in Bad Tabarz

Die Kulisse für den Musiksommer in Bad Tabarz am kommenden Wochenende wird der Biergarten der Gaststätte Felsenthal in der Reinhardsbrunner Straße 12. Den Auftakt macht am Freitag um 18 Uhr die Band Acousticline mit Songs aus Rock, Pop, Twist und handverlesenen Kultliedern.

Am Samstag geht es um 18 Uhr weiter mit Daily Dirt, die Oldies und Rock-Cover zu Gehör bringen. Daran schließt sich ab 21 Uhr eine Feuer-Show an.

Am Sonntag spielen die Tabarzer Blasmusikanten ab 15 Uhr ihr Repertoire aus Volksmusik, Märschen und Unterhaltungsmusik.