Bratwurst wird vermisst

Am Samstag habe ich mich mal wieder auf dem Inselsberg umgeschaut. Vielleicht kann ich ja in der Höhe eine Bratwurst essen, so meine Hoffnung. Wenn die einzige im Moment betriebene Gaststätte nur außer Haus verkaufen darf und für die Jugendherberge wie für Hotels auch das Beherbergen verboten ist, wird ja wenigstens jemand etwas verkaufen, was mit Abstand verzehrt werden kann. Der Berg stand im Nebel. Trotzdem kamen mir Jens und Simone Augustin und Andreas Ulrich aus Pirna in Sachsen entgegen.

Die Frage nach einem Bratwurststand beantworteten sie lapidar mit: „Keine Chance, alles tot“. Die Touristen aus Pirna, Andreas Ulrich, Jens und Simone Augustin (von links), hätten sich am späten Samstagnachmittag über einen aktiven Bratwurststand gefreut. Foto: Peter Riecke Aber sie hätten sich über so eine typisch thüringische „Wegzehrung“ gefreut. Na gut, für vier potenzielle Kunden lohnt es nicht, den Rost anzuschmeißen, sagte ich mir. Es war ja auch schon 16.30 Uhr und wurde dämmerig. Doch dann kam mir noch eine Dreiergruppe entgegen, ein Trusetaler und zwei Erfurter. Auch sie hätten sich, sagten sie, gern eine Bratwurst schmecken lassen. Ihnen folgten zwei Wanderer aus Eisenach und einer aus Bad Salzungen und bekundeten ebenso Bratwurst-Appetit. Da waren keine fünf Minuten vergangen. Also zehn Menschen, trotz beginnender Dunkelheit, Nebel und nasskaltem Wetter. Der Berg hat Potenzial.