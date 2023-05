Guten Morgen, Kreis Gotha Brief an einen Gothaer Naturschützer

Wieland Fischer über Froschkonzerte

Lieber Ronald,

die Frösche sind da! Jetzt heben sie tagaus tagein zum Singen an, meistens in den Abendstunden. Es schallt schön über Teich und Wiese. Lange haben wir darauf gewartet. Bislang mussten wir mit Kröten-Quaken vorliebnehmen. Deine wohlmeinenden Ratschläge haben hörbar Wirkung erzielt.

Was haben Du und Deine Mitstreiter in Sachen Naturschutz im Allgemeinen und zum Erhalt der Frösche im Besonderen nicht alles bewegt! Sogar Kettenfahrzeuge habt ihr über den Krahnberg rollen lassen, damit nach Abzug der Sowjets die tiefgefahrenen Kuhlen erhalten bleiben, verfestigt werden, den Lurchen Rückzugsorte bieten.

In Gartengefilden knüpfen die Quakenden nun daran an, als dort noch Schlossteiche waren. Sie machen sogar Nachbars Hund Konkurrenz, der einsam in der Nacht kläfft – sehr zum Leidwesen der Anrainer. Mal hören, wann sich die Ersten wegen des Froschkonzerts beschweren. Wir wappnen uns mit Argumenten zum Erhalt der Art.

p.s. Der Angesprochene Ronald Bellstedt ist Vorsitzender des Naturschutzbundes Kreis Gotha.