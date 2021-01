Briefkasten zu Silvester in Winterstein zerstört

Mit Knallkörpern zerstörten Unbekannte in der Silvesternacht in der Fischbacher Straße in Winterstein einen Briefkasten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 55 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer: 03621/781 124 (Nennung der Bezugsnummer 0000244/2021) zu melden.