Werbeträger für weltberühmte Gothaer Sammlung

Gotha Das Jahr 2024 beginnt mit der Herausgabe einer Briefmarke zu Gothas besonderen Schätzen. Sonderpostwertzeichen „500 Jahre Evangelisches Gesangbuch“ erscheint.

In der Forschungsbibliothek Gotha wird eine ganz besondere Buchsammlung aufbewahrt, die 2012 im Mittelpunkt einer großen Ausstellung stand. Mit rund 3.800 Exemplaren besitzt Gotha eine der größten Gesangbüchersammlungen Deutschlands vom 16. bis ins 20. Jahrhundert. Darunter befinden sich wahre Schätze, etwa das älteste evangelische, lediglich acht Lieder umfassende Gesangbuch, das sogenannte „Achtliederbuch“, gedruckt 1524 in Nürnberg. Zu dessen Ehren gibt nun das Bundesfinanzministerium ein Sonderpostwertzeichen mit dem Wert von 100 Cent heraus.

Der ehemalige Direktor der Bibliothek Rupert Schaab bezeichnete anlässlich der Ausstellung „Schwanengesänge“ im Jahr 2004 die Gothaer Sammlung kurz und bündig „als weltweit bedeutendste und wertvollste Sammlung an Kirchengesangsbüchern“. Darauf erinnert Maik Märtin, Presse-Referent der Stadtverwaltung Gotha.

Die Briefmarke „500 Jahre Evangelisches Gesangbuch“, die von der Hamburgerin Luzia Hein gestaltet wurde, ist ab 4. Januar 2024 bei Ausgabestellen der Deutschen Post erhältlich. Ihr Versand ist auch eine stille Werbung für Gotha. Foto: Bundesfinanzministerium / Wieland Fischer

Grundstock der Gothaer Exposition bildet die Gesangbuchsammlung des Arnstädter Superintendenten Johann Christoph Olearius (1668-1747), die Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg (1745-1804) im Jahr 1793 für die Herzogliche Bibliothek Gotha ankaufen ließ. Sie umfasst etwa 10 000 Lieder.

Weltweit bedeutendste Sammlung an Kirchengesangsbüchern in Gotha

Neben einer Vielzahl von Büchern der einzelnen Thüringer Territorien befinden sich in der Exposition auch Exemplare aus Elsass-Lothringen, Estland, Finnland, Frankreich, Ungarn und den USA. Eine Kostbarkeit ist das 1631 gedruckte „Manuale Militium“, ein Soldatengesangsbuch, das zeitgleich den Beginn der Militärseelsorge darstellt. Herzog Ernst der Fromme gab 1646 das „Gothaer Cantionale Sacrum“ heraus, es war eines der ersten Schulgesangsbücher und wurde an alle Landeskinder verteilt.

Das erste Gesangbuch der Reformation von 1524 umfasst acht Lieder. Vier davon stammen aus der Feder Martin Luthers. So auch das erste Lied der Publikation, das mit der Zeile „Mit Lust und Liebe singen“ beginnt. Dieses Heft gilt als Prototyp des Evangelischen Gesangbuchs. Neben der Lutherbibel wurde es als liturgisches „Rollenbuch“ der in der Muttersprache singenden Gottesdienstgemeinde zum wirkmächtigsten Medium evangelischer Lehre und Frömmigkeit. Zuvor hatten geschäftstüchtige Drucker protestantische Kirchenlieder auf Flugblättern unters Volk gebracht.

Noch zu Luthers Lebzeiten und unter seiner Aufsicht erschien eine Reihe weiterer Gesangbücher mit programmatischen Vorreden. Da sich die evangelische Kirche in Deutschland institutionell an die äußerst vielfältige staatliche Gliederung anlehnte, brachten die folgenden Jahrhunderte eine schier unübersehbare Fülle an regionalen Gesangbüchern hervor.

Eines der Prunkstücke der Sammlung in der Forschungsbibliothek ist das „Gothaer Chorbuch“ von 1545, eine von Luthers Kantor Johann Walter zusammengestellte Prachthandschrift. In den Wirren des Schmalkaldischen Krieges gelangte es nach Thüringen und Gotha. Das Original kam 1714 in Besitz der Herzoglichen Bibliothek.

Die Briefmarke „500 Jahre Evangelisches Gesangbuch“, die von der Hamburgerin Luzia Hein gestaltet wurde, ist ab 4. Januar 2024 bei allen Ausgabestellen der Deutschen Post erhältlich und ihr Versand ist auch eine stille Werbung für Gotha.