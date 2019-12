Brotparadies schließt- und öffnet wieder

Es ist Schluss, unwiderruflich. Marion Vogel hat am Freitag das letzte Mal ihre Backwaren im Brotparadies am Schlosspark verkauft. Vor 20 Jahren hat sie damit begonnen. Aus einer Laune heraus, wie sie sagt. Im Ladengeschäft in der Dreikronengasse 2 mit Eingangstür zur Burgfreiheit eröffnete eine Blumenhändlerin ihr Geschäft. Diese fand, es sei genügend Platz für noch ein zweites Gewerbe. Und warum sollte das nicht eine Bäckerei sein? Ja, warum nicht, dachte sich auch Marion Vogel und eröffnete am 31. Dezember 1999 diese Filiale.

Die Blumenverkäuferin strich nach fünf Jahren die Segel. Die Bäckerin hielt durch. Backte in der Nacht in Remstädt Brot, Brötchen und Kuchen, schaffte die Ware ins Gothaer Geschäft und öffnete pünktlich am Morgen für ihre Kunden. Das hätte sie auch weiterhin getan, wenn nicht eine Erkrankung die Veränderung erzwungen hätte. Auf Dauer wäre sie den Anforderungen nicht mehr gewachsen gewesen. „Damit endet ein wichtiger Abschnitt für mich“, sagt sie. Gleichwohl freut sie sich auf ein Leben, das weniger Anforderungen an sie stellt. Doch so ganz verabschiedet sie sich nicht von ihrem Handwerk. „So gar nichts zu tun, ist für mich unvorstellbar“, sagt sie. Was die Frau damit meint: Wenn sie die Hände in den Schoss legt, überlässt sie zwangsläufig ihrer Krankheit das Feld. Und das kommt gar nicht in die Tüte, ist sie fest entschlossen.

Mit den Händen zu arbeiten, kreativ zu sein, das war immer schon Credo von Marion Vogel. Das verwirklichte sie lange Jahre in der Polytechnik – bis dieses Fach mit der DDR verschwand. Dieser Zeit nachzutrauern bringt nichts, also sah sie sich um und fand Arbeit in einer Bäckerei – und Gefallen an diesem Handwerk. Sie hat nicht nur gearbeitet, sondern genau hingeschaut, wie die Dinge entstehen. Und dann bekam sie Gelegenheit, in Remstädt die Bäckerei zu erwerben und stellte sich auf eigene Füße. Vom ersten Tage an entstanden dort Backwaren, die dem ursprünglichen Handwerk entsprachen. In all den Jahren ist keiner ihre Teige je mit Backhilfsmitteln in Berührung gekommen.

Das schmeckten auch schnell die Kunden in der Gothaer Filiale. Die Zahl der Stammkunden wuchs rasch. Marion Vogel erweiterte ihr Angebot um ein Frühstücksangebot, das besonders Handwerker anlockte. Kaffee, frische Brötchen, vielfältig belegt, das zog. Doch nicht nur das: Schnell wurde ihr Geschäft zu einem Punkt in der Stadt, an dem man sich traf. „Im Laufe der Jahre sind hier viele Freundschaften entstanden“, blickt die Bäckerin zurück. Als kleines Dankeschön hat sie zum Abschluss ihre treuen Kunden zu einem großen Frühstück eingeladen, wo in Erinnerung geschwelgt wurde.

Besonders spezielle Brotsorten, zum Beispiel aus Buchweizen gebacken, haben im Brotparadies einen großen Kundenkreis gefunden. Wer das liebt, wird nicht darauf verzichten müssen. Schon am 14. Januar öffnet das Brotparadies wieder. Dann bietet Madelaine Sander Waren aus der Bäckerei Meininger an. Natürlich führt sie auch das Café fort. Ab sieben Uhr bereits kann dort weiterhin gefrühstückt werden. Und immer donnerstags gibt’s Buchweizenbrot aus Remstädt. Dass weiter besteht, was sie aufgebaut hat, macht Marion Vogel den Abschied von Gotha leicht. Und überhaupt: Ein Abschied von ihrem Handwerk ist es sowieso nicht.