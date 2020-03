Brückenbau in Gotha im Endspurt

Noch kann niemand auf den zwei neuen Parkflächen am westlichen Ende der Moßlerstraße parken. Sie sehen mit dem gleichmäßigen Pflaster mit Öffnungen zum Versickern von Regenwasser schmuck aus, aber sie gehören noch zum mit rot-weißen Zäunen abgesperrten Baustellenbereich. Auch die neuen Bürgersteige mit ihrer Pflasterung gegenüber sind noch nicht für jedermann begehbar. Aber das große Loch, das vor Monaten noch den Blick auf einen niedrigen Wasserstand im Wiegwasser frei gab, ist längst verschwunden. Aus der schwarzen, noch ungleichmäßigen Schicht daneben ragen die Zugänge zu Wasser-, Fernwärme- und Abwasserleitungen heraus.

Brücke aus dem 19. Jahrhundert nicht mehr sicher

Der Baufortschritt ist offensichtlich. In der Senke im Verlauf der Remstädter Straße gibt es zwei Brücken. Ein führt über den Leinakanal, eine über das Wiegwasser, die wenige Meter nordöstlich zusammenfließen. Die nördliche Brücke über das Wiegwasser stammte aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Die turnusmäßigen Brückenprüfungen haben eine abnehmende Standsicherheit ergeben, gab der damalige Gothaer Bürgermeister Klaus Schmitz-Gielsdorf (parteilos) bereits 2017 bekannt. Anfang 2019 unterstrich die Stadtverwaltung dies noch einmal vor Beginn der Sperrung der Remstädter Straße.

Es wurden mehrere Varianten der Sanierung erwogen. Letztlich entschied man sich für ein Brückenbauwerk in Stahlbetonrahmen mit einer Bohrpfahlgründung. Die Ausschreibung gewann die Hobohm & Grünewald GmbH aus Gotha, die dort bis heute baut und die Arbeiten auch abschließen wird. Dabei entsteht nicht nur eine neue Brücke. Sämtliche Versorgungsleitungen werden über einen Düker unter dem Wiegwasser hindurch geführt. Dies gewährleistet, dass sie tief liegen und im Fall späterer Straßensanierungen nicht betroffen sind. In das Bauwerk wurde auch ein neuer Anschluss an das Regenrückhaltebecken des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Gotha und Landkreisgemeinden (WAG) eingebaut. Bordsteine, Parkflächen und Fußwege gehören ebenfalls dazu.

Wiegwasser könnte in Zukunft ein Stück frei fließen

Die neue Brücke hat eine Stützweite von 5,17 Meter, eine lichte Höhe von 1,60 Meter und ist 18 Meter lang. Die Baukosten betragen laut Tiefbauamt 650.000 Euro. Über 400.000 Euro bekommt die Stadt Gotha aus einem Förderprogramm. Die Stadtwerke Gotha GmbH, die Stadtwerke Netz GmbH und der WAG sind die Partner.

Damit die Einschränkungen für die Anlieger in Gotha-Nord verringert werden, hat die Stadt den Fußgänger- und Fahrradverkehr westlich der Baustelle vorbeiführen lassen. Zudem wurde ein zuvor unbefestigtes Stück an der Kreuzung Remstädter Straße/Moßlerstraße/Breite Gasse nordwestlich des Baufeldes bituminiert, sodass die Breite Gasse und der nördliche Verlauf der Remstädter Straße von der Moßlerstraße aus erreichbar bleiben.

Im April sollen die Baumaßnahmen beendet und die Remstädter Straße wieder von und zur Gartenstraße befahrbar sein. Lediglich eine zur Zeit noch mit Holzstreben abgestützte, teilweise aufgebrochene Überdachung des Wiegwassers nordwestlich der Baustelle ist dann voraussichtlich noch nicht abgerissen. Dort könnte das Wiegwasser innerhalb neu angelegter Böschungen künftig ein Stück offen fließen.