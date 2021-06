Brüheimer Musikfest erneut vertagt

Brüheim. Die zehnte Auflage soll 2022 ausgerichtet werden. Ab Oktober dieses Jahres kann das Programm abgerufen werden.

Das Brüheimer Musikfest ist das zweite Jahr in Folge ausgefallen. Seit 2011 organisieren der Geschichts- und Heimatverein, der Feuerwehrverein, der Landfrauenortsverein, der Gemeindekirchenrat und die Gemeinde in Brüheim jeweils am zweiten Wochenende im Juni das Musikfest. Mit der Pandemie und der Corona-Schockstarre im Jahr 2020 waren die Organisatoren im vergangenen Jahr gezwungen, das Musikfest zu verschieben, erinnert Gerhard Schreiner, Vorsitzender des Organisationskomitees sowie des Geschichts- und Heimatvereins. „Auch in diesem Jahr musste schweren Herzens erneut eine Verschiebung für das zehnte Musikfest entschieden werden.“

Schreiner hält es nach eigenen Worten mit Reformator Marin Luther, der erkannte: „Musik ist ein reines Geschenk … sie macht die Leute fröhlich …“ Am Kultur-Höhepunkt im Nessetal werde festgehalten. Die Gäste dürften sich schon jetzt auf drei Tage Livemusik auf der Bühne des Edelhofes mit tollen Bands und viele weitere Künstler, eine Ausstellung sowie viel Spiel und Spaß für die Jüngsten im nächsten Jahr freuen, verspricht Schreiner. Das zehnte Musikfest werde vom 10. bis 12. Juni 2022 ausgerichtet. Das Programm könne ab dem vierten Quartal 2021 auf der Web-Seite www.gemeinde-brueheim.de abrufen werden.