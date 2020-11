Bruno als VierTage-Gast

Bruno war mehrere Tage zu Gast. – Bruno? Es handelt sich um einen Englischen Springer-Spaniel mit deutschem Namen.

Der Name ist Programm. Denn der Hund ist eine Seele von Mensch. Früher hießen die Vierbeiner Lux oder Rex. Jetzt Ivo oder eben Bruno, wie einst der Nachbar oder Onkel.

Auch im Umgang hat sich einiges geändert, bemerkt der Vier-Tage-Hundehalter. Anno dazumal durfte so ein Kläffer nicht ins Haus. Er lag im Hof an der Kette, im Feld sprang er frei herum. Heute ist es umgekehrt. Der Hund springt ins Haus, hetzt über den Hof und durch den Garten. Wenn es raus ins Freie geht, muss er an die Leine.

Wir bleiben bei der maskulinen Form. Gendergerechte Sprache ist bei Hunden noch nicht en vouge. Kann aber noch kommen, geht die mit Vehemenz geführte Debatte darum so weiter.

Bruno ist es egal. Er will nur nicht im Freien nächtigen. Er darf mit ins Haus. Sonst würde er die Nacht hindurch heulen, hatte sein Herrchen gewarnt und alle Vorkehrungen getroffen, damit es seinem Liebling auch an nichts fehlt.

Nun haben sich beide wieder. Was für eine Freude bei Mensch und Tier!

Unsereins freut es, dass das Haus nun wieder sauber und hundefrei ist. Bis irgendwann Bruno wieder auftaucht.