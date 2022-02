Bühne frei für Karnevalisten auf dem Heuberg bei Friedrichroda

Friedrichroda. Die Freilicht-Saison wird auf dem Heuberg eröffnet. Gesucht werden dafür noch Tanzmariechen, Männerballetts und Co.

Die Open-Air-Saison auf dem Heuberg beginnt am kommenden Sonntag, 27. Februar. Dabei soll es der aktuell angesagten „fünften Jahreszeit“ entsprechend um Fasching gehen, teilt der Rennsteigwirt Axel Wilberg mit. DJ Micha sorgt von 11 bis 15 Uhr für karnevalistische Stimmung. Der Eintritt ist frei.

Was noch fehlt, so Wilberg, wären Tanzmariechen, Tänzerinnen und vielleicht auch ein Männer-Ballett. Hiermit möchte er Karnevalsvereine in der Region aufrufen, sich an diesem Ereignis zu beteiligen.

Der Rennsteigwirt weist zudem darauf hin, dass es am Sonntag, 20. März, von 11 bis 15 Uhr eine Mega-Party geben wird, wenn an diesem Tag die Corona-Beschränkungen fallen. Die Gäste könnten mit Überraschungen rechnen, so Wilberg. Auch hier ist der Eintritt frei.