Bühne frei für Tasten-Virtuosen bei der Thüringer Liszt-Biennale in Gotha

Gotha. Philharmonie Gotha-Eisenach richtet maßgeblich Thüringer Liszt-Biennale aus. Beim mehrtägiger Konzertreigen wirken Talente und Pianisten-Legende Bernd Glemser mit

„Wir sind Liszt!“ – Das können nicht nur die Weimarer von sich behaupten, auch die Gothaer. Denn der Tastentitan des 19. Jahrhunderts war mehrfach Gast des Gothaer Hofes, wo Kompositionen erklangen. Das ist zur Thüringer Liszt-Biennale wieder der Fall – nicht vor höfischem Publikum, sondern für alle an vielen Spielstätten.

Im zehnten Jahr der Thüringer Liszt-Biennale liegt der Akzent auf Gotha. Damit verbindet sich ein Konzertreigen von Mittwoch, 24., bis Montag, 29. Mai. Statt des sonst zu diesem Zeitpunkt auf dem Spielplan bei der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach stehenden Pfingstfestivals gibt das Orchester mit herausragenden auch jungen Solisten elf Konzerte an unterschiedlichen Orten. Der Programm-Schwerpunkt liegt auf Liszt-Kompositionen. Es handelt sich um ein Mammut-Programm, das „Versenkung und Ekstase“ heißt. Den „verflixten Liszt“ und eine Virtuosen-Soiree gibt es obendrein.

Eine Bühne für die Stars von morgen

„Wir bewegen uns mit den Konzerten an besonderen Orten“, sagt Philharmonie-Intendantin Michaela Barchevitch mit Blick auf Schloss Friedenstein oder Schloss Wilhelmsthal, wo Liszt aufgetreten sei. Außerdem gebe die Biennale aufstrebenden Talenten eine Bühne.

In Kooperation mit der Weimarer Musikhochschule, die auch Liszts Namen trägt, treten Gewinner von Wettbewerben auf. „Damit greifen wir den Geist Liszts auf, junge Talente zu fördern“, betont Barchevitch. Die Philharmonie habe es sich zur Aufgabe gemacht, jungen Künstlern und damit den Stars von morgen eine Plattform zu bieten.

Shota Kaya, Rune Leicht Lund und Valentin Magyar spielen am 24. Mai im Kulturhaus Gotha den „Liszt-Late-Night-Marathon“. Unter dem Motto „Virtuos und preisgekrönt“ treten Preisträger des 10. Internationalen Franz-Liszt-Klavierwettbewerbes Weimar-Bayreuth 2021 auf. Das Konzert wird am Pfingstmontag, 29. Mai, im Landestheater Eisenach wiederholt.

Fans des musikalischen Kabaretts kommen auf ihre Kosten

Zum Galakonzert der Liszt-Biennale am Donnerstag, 25. Mai, im Kulturhaus Gotha wird der Thüringer Kompositionspreises 2021 verliehen. Als Gast wird Pianisten-Legende Bernd Glemser erwartet. Der „deutsche Klaviermagier“ (Badische Zeitung) werde neben anderen Liszt-Werken auch dessen Klavierkonzert Nr. 2 A-Dur spielen, außerdem bei der „Palimpsest“-Uraufführung von Jongsung Oh mitwirken. Jongsung Oh ist Gewinner des Thüringer Kompositionspreises 2021.

Mit dem 22-jährigen Shota Kaya gastiert ein weiteres junges Talent in Gotha. Er interpretiert Liszts „Totentanz“. Kaya ist Hauptpreisträger des 10. Internationalen Franz-Liszt-Klavierwettbewerbs Weimar-Bayreuth 2021. Die musikalische Leitung hat Markus Huber, Chefdirigent der Philharmoniker. Für Intendantin Barchevitch und Orchester-Dramaturg Markus Guggenberger stellt dieses Konzert einen Höhepunkt der Liszt-Biennale 2023 dar. Es soll am Freitag, 26. Mai, im Landestheater Eisenach wiederholt werden.

An dem Abend tritt im Kulturhaus Gotha Felix Reuter mit „Der verflixte Liszt! – Exzentrisch. Rastlos. Virtuos“ auf. Fans des musikalischen Kabaretts könnten da auf ihre Kosten kommen.

Szenisches Konzert mit Lesenden vom „Jungen Schauspiel“

Jungen Talenten wird bei „PLAY! Lis(z)t-on-tour“ ein Podium gegeben. Am Samstag, 27. Mai, 19 Uhr sind die Geschwister Laetitia und Philip Hahn in der Bad Salzunger Stadtkirche zu erleben. Beim Konzert am Sonntag, 28. Mai, 15 Uhr im Telemannsaal von Schloss Wilhelmsthal wird die Freundschaft zwischen Franz Liszt und Großherzog Carl Alexander anklingen. Dies ist ein Originalschauplatz, an dem beide wirkten.

Bei dem szenischen Konzert „Die Dimensionen einer Freundschaft – Carl Alexander und Franz“ sind Shota Kaya (Klavier) und als Lesende Christoph Rabeneck und Ole Riebesell vom „Jungen Schauspiel“ des Landestheaters Eisenach zu erleben. Am Abend spielen Rune Leicht Lund und Valentin Magyar in der Trinitatis-Kirche Ruhla.

Zum Abschluss der Liszt-Biennale in Gotha erklingt das Kammerkonzert „Eine Virtuosen-Soirée“ im Festsaal von Schloss Friedenstein – am Sonntag, 28. Mai um 17 Uhr. Es spielt die Philharmonie Gotha-Eisenach mit Rolf-Dieter Arens (Klavier) und Alexej Barchevitch (Violine). Das Konzert wird am Pfingstmontag, 29. Mai, um 19.30 Uhr vor einer weiteren besonderen Kulisse wiederholt – im Saal von Schloss Altenstein in Bad Liebenstein.

Vorverkauf: Ticketshop der Philharmonie, Hauptmarkt 33, Gotha, online unter www.ticketshop-thueringen.de