Bürger aus Gotha zum Mitmachen aufgerufen

Wie zufrieden sind die Gothaerinnen und Gothaer mit ihrer Heimat? Ist ihnen die Innenstadt sauber genug, sind Freizeitangebote vielfältig genug? Und wie steht es mit der Familienfreundlichkeit? Diese Fragen stellt eine Studie, die die Kultourstadt Gotha in Zusammenarbeit mit der Universität Erfurt begonnen hat. Sie soll das Image der Stadt untersuchen und schließlich helfen, es zu verbessern.

Das Empfinden der Gothaer untersucht ein Fragebogen, der im Internet ausgefüllt werden kann. In etwa 15 Minuten werden Auffassungen zu verschiedenen Themenbereichen abgefragt. Ist Gotha als Wirtschaftsstandort wichtiger als die sozialen Angebote der Stadt? Vertritt die Stadt die Interessen ihrer Bürger? Dabei können die Probanden abwägen, wie sehr oder wenig sie zustimmen.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, weitere Fragen zu Themenbereichen der eigenen Wahl zu beantworten. Teilnehmen können Personen, die mindestens 14 Jahre alt sind und im Stadtgebiet leben. Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) ruft die Bewohner der Stadt- und Ortsteile Gothas zur regen Teilnahme an der Umfrage auf. Für den Erfolg der Studie sei es nötig, dass möglichst viele Personen teilnehmen.

Von Bedeutung sei zudem, so die Stadtverwaltung, dass die Fragen vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt werden. Keine Frage solle ausgelassen werden. Dass die Corona-Pandemie auch in Gotha zu Ausnahmesituationen geführt hat, soll bei der Bewertung der Aspekte möglichst keine Beachtung finden. Teilnehmer der Studie können zudem Einkaufsgutscheine im Wert von 50 Euro gewinnen. Zum Abschluss der Befragung gibt es die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Zehn Gutscheine, die bei verschiedenen Händlern online und vor Ort eingelöst werden können, werden unter den Beteiligten verlost. Ein QR-Code im aktuellen Rathaus-Kurier, den man mit einer entsprechenden Anwendung auf dem Smartphone ablesen kann, führt direkt zu der Umfrage auf der Webseite unipark.de/uc/imageanalyse_gotha/.