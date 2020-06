Bürger engagieren sich in Gotha für Bäume

Bürger engagieren sich in Gotha für Bäume

Im vergangenen Herbst konnten die ersten sieben Bäume des Baumspendenprojektes „Bäume für Gotha“ gepflanzt werden, informiert die Stadtverwaltung. Das Projekt habe einen guten Anklang gefunden. Viele Baumliebhaber haben sich bereits an der Spendenaktion beteiligt. Auch in diesem Frühjahr konnten deshalb, trotz der Corona-Krise und den daraus entstandenen schwierigen Bedingungen, weitere zehn Bäume an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet gepflanzt werden.

Aufgrund der Corona-Krise konnten die Spender jedoch nicht wie sonst üblich an der Pflanzung teilnehmen. Die Stadtverwaltung mit dem Garten-, Park- und Friedhofsamt plant deshalb die Spender der bisher gepflanzten Bäume zum Pflanztermin im Herbst einzuladen und bedankt sich für das außerordentliche bürgerschaftliche Engagement und die Unterstützung zugunsten einer klimafreundlichen Stadt, heißt es weiter in der Mitteilung.

Bis zum 10. Juni seien bei der Stadtverwaltung 22.255 Euro eingegangen, damit wurden bereits 19 Bäume gespendet. Auf der Homepage der Stadt unter www.gotha.de, Leben in Gotha, Bürgerengagement, Ehrenamt, Projekte sind eine Baumkarte und umfangreiche Informationen zur Teilnahme am Projekt hinterlegt.