Der Spindlerplatz in Bad Tabarz

Bürgergespräch auf dem Spindlerplatz in Bad Tabarz

Gotha. Schipanski in Bad Tabarz

Am Montag, 9. August, veranstaltet Bundestagsabgeordneter Tankred Schipanski (CDU) eine Open-Air-Bürgersprechstunde in Bad Tabarz. Dabei können Bürgerinnen und Bürger direkt mit Schipanski zu allen Anliegen sprechen, kündigt er an. Das Gespräch im Freien soll von 11.30 bis 12.30 Uhr auf dem Spindlerplatz stattfinden.

Am Mittwoch, 11. August, will der Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski (CDU) ein Praktikum im Tierpark Gotha absolvieren. Dabei wolle er auch eine Spende an den Tierpark übergeben.