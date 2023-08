Im Theodor-Neubauer-Park in Bad Tabarz findet am 10. August ein Bürgergespräch mit dem Gothaer Landtagsabgeordneten Matthias Hey (SPD) statt.

Bürgergespräch mit Hey in Bad Tabarz

Bad Tabarz. SPD-Politiker Matthias Hey besucht auf seiner Sommertour den Kurort Bad Tabarz.

Gothas Landtagsabgeordneter Matthias Hey (SPD) macht auf seiner diesjährigen Sommertour am Donnerstag, 10. August, Halt in Bad Tabarz. Im Theodor-Neubauer-Park steht der Abgeordnete ab 18 Uhr für Fragen aus der Bevölkerung bereit.

Im Rahmen seiner Sommertour durch den Freistaat will sich Matthias Hey über die weitere Entwicklung des Kurortes informieren. Bei der Gelegenheit will er mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Deshalb lädt er gemeinsam mit Bürgermeister David Ortmann (SPD) zu einem Bürgergespräch ein. Auch Thüringens Innenminister Georg Maier hat sein Kommen an diesem Abend angekündigt. Hey: „Jeder kann kommen.“