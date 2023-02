Bürgerinitiative soll bei Moratorium zur Apfelstädt mitentscheiden

In Wandersleben hängt am Sportplatz ein Plakat der Bürgerinitiative Lebensraum Apfelstädt, die gegen die Umleitung von Wasser des Flusses in die Westringkaskade zur Stromerzeugung kämpft.

Erfurt. Die Apfelstädt bleibt Thema im Landtag. Die Bürgerinitiative aus dem Kreis Gotha soll sich über einen Begleitarbeitskreis in die Entscheidungsfindung einbringen.

Die CDU im Thüringer Landtag will offene Fragen zur Apfelstädt klären lassen. Ein entsprechender Antrag ist am Freitag im Landtag beschlossen worden. Dabei sollen Fragen aufgegriffen werden, die der Bürgerinitiative Lebensraum Apfelstädt wichtig waren. Sie zeigte sich zuletzt enttäuscht mit dem Ergebnis des Petitionsausschusses.

„Oberstes Ziel ist es, jede weitere Schädigung des Ökosystems der Apfelstädt zu vermeiden“, erklärte dazu der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Thomas Gottweiss. Der Landtagsbeschluss sieht nun eine rechtliche Prüfung der Wasserrechte und ein Gutachten zu den Auswirkungen der Westringkaskade auf die Umwelt der Apfelstädtaue vor.

Versuchsweise mehr Wasserzufuhr für den Fluss

Außerdem soll der kürzlich eingerichtete Begleitarbeitskreis, an dem auch die Bürgerinitiative und die betroffenen Gemeinden der Apfelstädt beteiligt sind, über ein Moratorium entscheiden, bei dem in einem Versuchszeitraum das Wasser in der Westringkaskade reduziert und gleichzeitig die Zuführung in die Apfelstädt im gleichen Umfang erhöht wird.

„Der fünfjährige Probebetrieb eines veränderten Wassermanagements an der Apfelstädt, den die Landesregierung zur Entschärfung der Situation beschlossen hat, ist ein wichtiger Schritt, den wir begrüßen. Darüber hinaus sollte aber auch die direkt korrespondierende Reduzierung des Wasserdurchflusses in der Westringkaskade bei gleichzeitiger Steigerung der Zuführung in die Apfelstädt erprobt werden“, erklärte Thomas Gottweiss. „Es ist wichtig, dass die betroffenen Gemeinden und die Bürgerinitiative in die Entscheidung darüber, wann und wie lange ein solches Moratorium durchgeführt wird, beteiligt werden.“