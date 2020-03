Bürgerkrieg fordert mehr als 100 Todesopfer

Am 2. März 1895 wurde Alfred Platz in Nauendorf geboren. Er übernahm am 25. Oktober 1938 zusammen mit Norbert Greb die Thüringer Kleiderwerk GmbH in der Lucas-Cranach-Straße 3. Damit wurde das bereits 1875 von dem jüdischen Kaufmann Löb Rosenblatt (1842 bis 1906) begründete Manufakturwarengeschäft „arisiert“. Das Thüringer Kleiderwerk Alfred Platz bestand noch bis nach 1990.

Mit 31 Jahren starb am 4. März 1795 der Dichter und Historiker Georg Schatz. Der am 1. November 1763 geborene Sohn eines Tranksteuer-Inspektors wollte eigentlich ab 1781 Jura in Jena studieren, konnte jedoch dieser Wissenschaft nichts abgewinnen. Da ihn Dichtkunst und Literatur mehr anzogen, kehrte er 1783 als Privatgelehrter nach Gotha zurück. 1787 gab er seine gesammelten prosaischen Fabeln unter dem Titel „Blumen auf den Altar der Grazien“ heraus.

Der Apotheker Friedrich Sauer gründete 1919 das spätere Pektinwerk. Foto: Friedrich Sauer GmbH

Der am 9. März 1870 im pommerschen Driesen geborene Friedrich Sauer gründete 1919 als Apotheker ein pharmazeutisches Laboratorium in der Leesenstraße 13a, das er 1924 als Weinhefezuchtanstalt in den Neubau in der Leinastraße 7 verlegte. Nach seinem Tod am 29. Dezember 1927 wurde die Firma von seiner Witwe erfolgreich weitergeführt. Zu DDR-Zeiten wurde daraus das VEB-Pektinwerk. Noch heute existiert als Nachfolger der Geko-Werksverkauf von Wolfram Medenbach in kleinem Umfang. In Bad Königshofen besteht dagegen die Weinhefezuchtanstalt Friedrich Sauer unter dem alten Namen fort.

Ein schwerer Bombenangriff auf Gothas Stadtzentrum erfolgte am 10. März 1945. Drei Einzelflugzeuge warfen Minen auf die Mönchels-, Schwabhäuser und Margarethenstraße. Dieser Angriff forderte 20 Todesopfer, die am 14. März bei einer Totenfeier auf dem damaligen Friedhof V bestattet wurden.

Der am 12. März 1870 in Thal geborene Otto Busch brachte es als studierter Jurist bis zum Amtsgerichtsdirektor in Gotha. Nebenberuflich wirkte er ab 1918 fast 30 Jahre lang als Vorsitzender des Verwaltungsrats der Gothaer Sparkasse. Er verfasste 1930 die „Festschrift zur Feier des 100-jährigen Bestehens der Sparkasse für das vormalige Herzogtum Gotha zu Gotha“. Er starb am 15. Januar 1954.

Das auf Initiative der Victoria-Versicherungen in zweijähriger Bauzeit in der Mönchelsstraße und am Arnoldiplatz entstandene Victoria-Viertel wurde am 13. März 1995 eingeweiht.

Diese Postkarte zeigt die Gräber und das Denkmal der Märzgefallenen 1920 in ihrer ursprünglichen Form. Foto: Verlag Gothaer Volksblatt / Sammlung Matthias Wenzel

Ein Dreivierteljahrhundert zuvor wurde am 13. März 1920 im Zuge der Berliner Ereignisse des Kapp-Lüttwitz-Putsches in Gotha ein Vollzugsrat gebildet und die Arbeiterschaft bewaffnet.

Am 14. März 1920 wurde Gotha durch eine Kompanie Reichswehrsoldaten aus Erfurt besetzt. Dies hatte ab 15. März 1920 einen Generalstreik zur Folge.

Die Gothaer USPD-Regierung widersetzte sich der vorgeschlagenen Bildung einer Koalitionsregierung aller Parteien. Vielmehr bereitete sich der radikale Flügel auf bewaffnete Kämpfe vor. Die Stimmung in der Stadt war auf beiden Seiten gereizt. Am 17. März 1920 ereignete sich ein Zwischenfall an der Hauptpost, als ein MG-Schütze aus einem Fenster in eine Menschenmenge feuerte, die auf neue telegrafische Nachrichten aus Berlin gewartet hatte. Eine Frau und ein Mitglied der Demokratischen Partei kamen dabei ums Leben, sieben Menschen wurden verletzt.

Dieses Ereignis löste spontane Ausschreitungen mit Toten und Verletzten auf beiden Seiten aus. Über das Stadtgebiet wurde der Belagerungszustand verhängt. Rund 400 Soldaten und Zeitfreiwillige standen einer bis zu 1000 Mann starken „Volkswehr“ gegenüber. Am 18. März 1920 tobten Kämpfe in den Straßen, am Abend gewannen die Arbeitertruppen die Oberhand. Sturmkompanie, Einwohner- und Reichswehr zogen sich nach Erfurt zurück.

Am 19. März 1920 wurde in Gotha die 1. Thüringer Volkswehrarmee unter dem Oberbefehlshaber August Creutzburg (1892 bis 1941) gebildet. Der Kampf um die Fliegerwerft als letzte Bastion der Putschisten forderte 32 Tote auf Seiten der Arbeiter, die nun die ganze Stadt in ihrer Gewalt hatten. Es gab rund 110 Tote, darunter elf Soldaten und 84 Zivilisten allein aus Gotha.

An Johann Volckmar Sickler, Begründer des Obstbaus entlang der Fahnerschen Höhen, erinnert diese Gedenktafel in Kleinfahner. Foto: Matthias Wenzel

Ein halbes Jahrhundert später gab es am 21. März 1970 eine Großkundgebung auf dem Hauptmarkt anlässlich des 50. Jahrestages der Niederschlagung des Kapp-Putsches und der Volkswahlen am 22. März 1920 mit anschließender Militärparade in der Gartenstraße.

Am 23. März 1920 wurden 45 Opfer der Kämpfe auf dem heutigen Hauptfriedhof in der Gedenkstätte für die Märzkämpfer 1920 bestattet. Auf dem Gedenkstein steht ein Auszug des Gedichtes des Revolutionsdichters Ferdinand Freiligrath (1810 bis 1876): „Die Toten an die Lebenden!“ Zumindest dieser ist bis heute unverändert erhalten geblieben.

Am 31. März 1820 starb der am 19. Januar 1742 in Günthersleben geborene Pfarrer, Pomologe und Schriftsteller Johann Volckmar Sickler in Kleinfahner. Bis heute wird er dort als der Begründer des Obstbaus entlang der Fahnerschen Höhen verehrt.