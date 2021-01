Bürgermeister von Bad Tabarz lehnt Absperren des Inselsberges ab

Winter am Rennsteig, nahe des Inselsberges (Archiv-Foto).

Bad Tabarz Ortschef David Ortmann sieht im Erlass der Parkgebühren auf der Grenzwiese eine gute Geste in Corona-Zeiten.

Der Inselsberg im Schnee hat während der zurückliegenden Tage einen Massenansturm erlebt. Der Bürgermeister von Bad Tabarz, David Ortmann (SPD), appelliert an die Vernunft der Besucher, sich an die Abstandsregeln zu halten. Von einem Absperren des Ausflugsziels hält er nichts, zumal das auch nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fällt. Die Straße zum Inselsberg-Plateau gehört dem Landkreis Gotha.

Ortmann vertritt den Standpunkt, dass gerade in Zeiten der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen die Menschen wenigstens in die Natur gehen sollten - mit dem gebotenen Abstand.

Kritik in sozialen Medien wegen Erlasses der Parkgebühren

Er halte den Ansturm in den Thüringer Wald für „völlig normal“. Momentan könne keiner in den Urlaub fahren, Besuche seien stark eingeschränkt oder gar nicht möglich und es falle der erste Schnee. Ortmann rät tunlichst davon ab, alles abzusperren. Vor diesem Hintergrund habe er bereits im Spätherbst entschieden, dass auf dem Parkplatz Grenzwiese mit mehr als 300 Stellplätzen keine Parkgebühren (vier Euro je Auto) erhoben werden, obwohl der Kurort jeden Cent benötige.

„Das Einzige, was die Menschen derzeit unternehmen, ist: raus gehen. Dabei wollen wir sie nicht abkassieren.“ Umso mehr habe es ihn verwundert, dass er wegen des Erlasses der Parkgebühren in sozialen Medien jetzt angezählt worden sei.

Viele Möglichkeiten, um den Winter zu genießen

„Es wäre schon toll gewesen, wenn wir die Parkgebühren hätten einstreichen können“, findet Kurchef Marcel Wedow. Auch personell wäre das Kuramt während der Feiertage dazu in der Lage gewesen. „Aber wir wollten nicht, dass die Situation wegen der Parkgebühr noch weiter eskaliert.“ Wedow verweist darauf, dass es auch rings um den Inselsberg momentan viele Möglichkeiten gebe, um den Winter zu genießen, etwa um den Nonnenberg oder im Schau-ins-Land.

Vielleicht profitiere der Kneipp-Kurort von dem Parkgebührenerlass in der Zeit nach Corona und es kommen auch dann mehr Gäste in den Thüringer Wald.