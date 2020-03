In Wölfis besuchten im vergangenen Jahr mehr als 600 Gäste den Kreis-Seniorentag.

Bufleben richtet Kreis-Seniorentag aus

Auch wenn momentan angesichts der Corona-Krise und entsprechender Verordnungen Veranstaltungen durchweg abgesagt werden – die Landgemeinde Nessetal hat mit den Vorbereitungen für den Kreis-Seniorentag begonnen. Der soll allerdings erst am 25. August in Bufleben stattfinden. So war es vereinbart worden, lange bevor jemand etwas vom Corona-Virus wusste.

„Das große Festzelt wird nicht nur für den Seniorentag, sondern auch für die Bufleber Kirmes genutzt“, sagt Eva-Marie Schuchardt (Freie Wähler), die Nessetal-Bürgermeisterin. Das Zelt samt Bestuhlung sei bestellt, ein Alleinunterhalter für die Musik angefragt. Für das Programm sollen zum Beispiel auch Chöre aus der Landgemeinde sorgen. „Wir haben ja einige davon“, so Schuchardt. Die Wirtin der „Linde“ wolle die gastronomische Versorgung übernehmen. „Für uns wird das ein Kraftakt. In Wölfis kamen im vergangenen Jahr immerhin mehr als 600 Besucher zum Kreis-Seniorentag“, sagt die Bürgermeisterin. Der Ortsteilbürgermeister von Bufleben, ein Gemeinderatsmitglied aus Hausen und eine Mitarbeiterin der Verwaltung halten die Organisationsfäden in der Hand – und werden nun auch erst einmal die Corona-Entwicklung abwarten, ehe sie weitere Vereinbarungen treffen.