Bund fördert Sprach-Kitas im Kreis Gotha

Auch das Reggio-Kinderhaus in Gotha-Siebleben nutzt das Förderprogramm.

Kreis Gotha. Programm wird auch in den Jahren 2021 und 2022 fortgeführt

Mit niedrigen sechsstellige Summen werden Kindergärten im Landkreis Gotha aus dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ in den Jahren 2016 bis 2022 gefördert, teilt der Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski (CDU) mit. Lediglich die „Villa Kunterbunt“ in Bad Tabarz betreffend beträgt die Fördersumme nur 75.000 Euro. Das Programm wird 2021 und 2022 fortgesetzt und richtet sich an Kindertageseinrichtungen, die einen überdurchschnittlich hohen Anteil Kinder mit besonderem sprachlichen Förderbedarf betreuen.