Allein drei Einsatzstellen gibt es für Bundesfreiwillige in Kindertageseinrichtungen in Nesse-Apfelstädt (Symbolfoto).

Nesse-Apfelstädt sucht Menschen, die sich im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in der Gemeinde engagieren. Einsatzstellen gibt es im Bauhof, in der Freiwilligen Feuerwehr, in den Heimatmuseen sowie in den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde.