Bundeswehr-Orchester spielt auf Freilichtbühne im Kreis Gotha

Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt bei einem Konzert in Wien.

Finsterbergen. Mit einem Benefizkonzert unterstützt das Luftwaffenmusikkorps Erfurt die Kindergärten der Stadt Friedrichroda. Das ist der Termin:

Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt spielt am Mittwoch, 24. Mai, auf der Freilichtbühne am Hüllrod in Finsterbergen. Ab 18 Uhr wird das Orchester unter der Leitung von Oberstleutnant Tobias Wunderle ein Programm von Klassik bis Popmusik bieten.

Gespielt wird für einen guten Zweck. So werden Spenden für die musikalische Früherziehung der Kinder in den Kindergärten der Stadt Friedrichroda gesammelt.