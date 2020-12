Bunte Beutel als Trost für Senioren in Friedrichswerth

Der Friedrichswerther Heimatverein wollte in diesem Jahr eigentlich mehrere Jubiläen feiern, angefangen vom 25-jährigen Vereinsbestehen über 130 Jahre Bahnstrecke Bufleben-Großenbehringen bis hin zum 160-jährigen Jubiläum der Gustav-Adolf-Kirche im Ort. Doch leider machte die anhaltende Coronasituation den Feierlichkeiten einen Strich durch die Rechnung.

Betroffen ist auch die beliebte Weihnachtsfeier für die älteren Einwohner des Dorfes. „Die Feiern gehören seit Jahrzehnten zu einer schönen Tradition in der Adventszeit“, sagt Jörg Möller, Vorsitzender des Vereins. So müsse in diesem Jahr auf die Feier im Bürgerhaus verzichtet werden. Trotzdem wollten die Vereinsmitglieder die Senioren nicht im Stich lassen und hätten sich etwas ausgedacht.

Fleißige Frauen des Heimatvereins hätten sich zusammengetan und füllten insgesamt 118 bunte Beutel mit Plätzchen und Süßigkeiten. Dazu komme noch ein lieber Gruß vom Verein. Unterstützt wurde der Verein von der Gemeinde, die die Kosten übernahm. Für Vereinschef Jörg Möller ist das eine schöne Geste in der trostlosen Coronazeit. Die Beutel wurden den Senioren nach Hause gebracht.