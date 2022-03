Bunte Primeln gegen tristes Wintergrau

Conny Möller schreibt über Frühlingszeit und Gartenzeit. Der Sonnenschein lockt Kleingärtner in die Gartenanlagen zur Frühjahrsbepflanzung.

Großer Andrang in den Kleingartenparzellen herrschte am Wochenende im Landkreis Gotha. Fast vor jeder Anlage standen die Fahrzeuge der Kleingärtner aufgereiht. Ein Zeichen, dass die Saison begonnen hat. Dasselbe Szenario war vor den Bau- und Gartenmärkten zu sehen.

Eigentlich hat sich in den vergangenen Jahren nichts geändert, obwohl die Onlineangebote auch im Gartenbereich hier enorm zugelegt haben. Von Blumenzwiebeln bis hin zu Obstbäumen, Gemüsepflanzen und Beerensträuchern kann der Gartenliebhaber hier wählen.

Beim Pflanzenversand muss man allerdings auf sein Glück vertrauen, da ist es doch schon besser man sucht einen einheimischen Gartenbetrieb auf. Und hier erhält man von den Gartenmeistern noch die entsprechenden Hinweise, damit man sich länger an seinen Pflanzen erfreuen kann. Gerade jetzt blüht es und duftet es in den Gartencentern. Primeln in allen Farben und Varianten sowie Stiefmütterchen sind gegenwärtig der Renner.

Gerade zur bevorstehenden Osterzeit sehen bunte Farbtupfer in Schalen, Kübeln und Balkonkästen besonders gut aus. In den nächsten Tagen werden auch bei mir die schützenden Tannenzweige an den empfindlichen Pflanzen entfernt und durch bunte Primeln ersetzt. Damit wird das triste Wintergrau verabschiedet.