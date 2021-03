Bunte Weide für Insekten entsteht in Gotha

Nahe der Gothaer Kindertagesstätte Spatzennest entsteht in diesen Tagen eine Insektenweide. Wie die Stadtverwaltung informiert, werden auf Initiative der katholischen Kirchgemeinde Gotha auf der städtischen Grünfläche Blumen ausgesät. Die Kirchgemeinde, die sich zuvor mit dem Garten-, Park- und Friedhofsamt der Stadt abgestimmt hatte, wirkt so bei der Verwirklichung des Projekts „Bienenfreundliche Stadt“ in Gotha mit.

Im Herbst sollen schließlich auch Blumenzwiebeln von den Mitgliedern der Kirchgemeinde gesteckt werden. Die Insektenweide soll den Tieren als Lebensraum dienen und ab diesem Jahr seitens der Stadtverwaltung nur noch zweimal gemäht werden, damit die Pflanzen dort sich langsam entwickeln können.

Um Gotha insektenfreundlicher zu machen, wurden bereits im vergangenen Jahr städtische Grünflächen zu Insektenweiden umgewandelt. Auch mit Landwirten wurde zusammengearbeitet, um Blühstreifen an den Rändern der Äcker sowie entlang der Ortseinfallstraßen anzulegen. Dabei blüht es nicht auf allen Insektenweiden bunt -- gute Nahrungsquellen sind vor allem Gräser und Kräuter, heißt es dazu weiter.